De Verenigde Staten heffen voortaan een tarief van 25 procent op alle staal en aluminium dat het land binnenkomt. Die materialen komen vooral uit Canada en Mexico, maar de importheffing dreigt ook gevolgen te hebben voor de Europese industrie. President Trump heeft de importtaks in het vliegtuig aangekondigd, toen hij van zijn landgoed in Florida naar de Super Bowl in New Orleans vloog.