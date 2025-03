Het is Jensen Huang, de topman van chipreus NVIDIA, dit jaar niét gelukt. Vorig jaar joeg hij zijn aandeel -en dat van partners- nog de hoogte in met z’n speech op de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Op die conferentie zet de CEO de lijnen uit en werpt hij een blik in de nabije toekomst van A.I., zowel op gebied van hardware als van toepassingen en partnerschappen. Maar dit jaar viel z’n update dus op een koude steen.