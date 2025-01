De start-up Thermovault is klaar om z’n slimme regelmodule op grote schaal te produceren. De module maakt nu al duizenden elektrische boilers in Vlaanderen zuiniger. Een test in 200 sociale woningen heeft het potentieel van de technologie bewezen. De automatische sturing verlicht niet alleen de energiefactuur van de bewoners, maar helpt ook om het elektriciteitsnet in balans te houden. De Vlaamse technologie trok de aandacht van de Italiaanse energiereus Ariston.