In China heeft Tesla een nieuwe ‘megafabriek’ geopend. Tesla gaat er z’n Megapacks produceren. Dat zijn reuzebatterijen voor bedrijven, elektriciteitsproducenten en stroomnetbeheerders. Een investering van 200 miljoen dollar, geraliseerd in amper 7 maanden tijd. Maar intussen maakt Tesla-topman Musk wel deel uit van de Amerikaanse regering die zopas een handelsoorlog begonnen is tegen China.