De Belgische en bij uitbreiding de hele Europese industrie hebben het al een tijdje moeilijk, en dat ligt voornamelijk aan de hoge energieprijzen in Europa. Dat zegt econoom Peter De Keyzer. De Verenigde Staten en China maken er volop van gebruik om zoveel mogelijk industrie naar zich toe te trekken. Een bedreiging voor onze welvaart, aldus de econoom, zeker nu we in de knoop zitten met ons vergunningenbeleid.