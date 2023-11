“We staan vlakbij een definitieve oplossing voor het stikstofdossier”. Dat vertelde Zuhal Demir in deze studio, bij de opname van Trends Talk. Het dossier zorgt voor een verlammende rechtsonzekerheid in de Vlaamse landbouw en industrie. Maar ook voor politieke onrust. De Vlaamse minister van Omgeving is naar eigen zeggen “de pispaal van de Wetstraat”, maar ziet een oplossing in de maak, die in de komende weken moet landen.