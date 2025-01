Stellantis – de autobouwer van onder meer Citroën en Peugeot – lanceert een online platform waar consumenten schade kunnen melden die ze hebben geleden met de PureTech-motor of de AdBlue-tank van hun wagen. ‘t Is een eerste stap naar een financiële tegemoetkoming van de gedupeerden, ook in ons land. Maar wanneer die hun geld zullen zien, blijft voorlopig onzeker.