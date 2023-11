Het is stilaan een vertrouwd beeld: staking bij de depots van Delhaize. Maar deze keer gaat het niet om de fanchisering bij Delhaize, en is ook bij de depots van andere grote ketens actie gevoerd. Het conflict draait om de eenmalige koopkrachtpremie die bedrijven in ons land eind dit jaar kunnen uitkeren. De arbeiders in de depots willen 250 euro ontvangen, terwijl de supermarktketens maar tot 150 euro willen gaan. Met de drukke eindejaarsperiode in het zicht, stijgt de nervositeit.