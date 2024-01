BEKIJK – Spanning in Midden-Oosten drijft vrachttarieven op

De onrust in het Midden-Oosten jaagt de vrachttarieven voor zeecontainers de hoogte in. Bijna 15 procent van de wereldwijde overzeese handel verloopt via de Rode Zee en bijna 30 procent van de containertrafiek. Maar na aanvallen op schepen, door Houthi-rebellen uit Jemen, besluiten almaar meer rederijen om de Rode Zee en het Suezkanaal te mijden en om te varen via Zuid-Afrika. Sinds de start van de aanvallen, op 19 november, is het dagtarief voor een veertigvoetcontainer al bijna maal vier gegaan, tot ruim 4.000 dollar.