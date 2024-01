Bij het begin van dit nieuwe jaar is de prijs van Spaanse extra vierge olijfolie voor het eerst door de 9.500 dollar voor duizend kilo gegaan, een nieuw record. Spanje is goed voor meer dan 40 procent van de wereldproductie van olijfolie. Voorspeld wordt dat de opbrengst daar en in andere EU-landen in het huidige oogstseizoen beter zal zijn dan vorig jaar. Al zal die nog altijd onder het gemiddelde liggen.