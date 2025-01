Sodexo opent naast zijn hoofdkantoor in Brussel de eerste ‘Crema and More’. Zo noemt de cateringreus zijn eerste koffie- en lunchbar. Die is bedoeld voor Sodexo-werknemers, maar ook passanten kunnen er iets komen eten of drinken. De koffie- en lunchbar moet werken op kantoor weer aantrekkelijk maken. Sodexo gaat het concept ook uitrollen bij zijn bedrijfsklanten. Twee contracten zijn al getekend.