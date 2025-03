BEKIJK – Sociaal overleg voor personeel lokale besturen heropgestart na jarenlange impasse

Na een jarenlange vertrouwensbreuk is het sociaal overleg voor het personeel van lokale en provinciale besturen in Vlaanderen hersteld. De Vlaamse regering, de vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het Comité C1. Deze overeenkomst moet het overleg over lonen en arbeidsvoorwaarden voor zo’n 150.000 ambtenaren weer op de rails zetten.