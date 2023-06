Door middel van onder meer AI en een slim aankoopbeleid, de energiefactuur drukken. Dat is de oplossing waarmee energiescale-up Odot de bedrijfsmarkt charmeert. Vooral energie-intensieve bedrijven met productielijnen of koelruimtes doen winst, zegt Odot. Maar ook pretparken, zoals bijvoorbeeld Bobbejaanland. De Belgische afdeling van consultancybedrijf BDO ziet brood in dat verhaal en neemt een minderheidsbelang in Odot.