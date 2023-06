Het Belgische Sibelco, een van de grootste mineraalwinningsgroepen ter wereld, gaat het Innoptus Solar Team sponsoren. Het team van ingenieursstudenten uit Leuven wil ook dit jaar gaan voor de overwinning in de Bridgestone World Solar Challenge. Dat is één van de grootste wedstrijden ter wereld voor zonneauto’s. Dat het team daarbij nu niet enkel op financiële steun kan rekenen, maar ook op de expertise van Sibelco, is een belangrijke troef.