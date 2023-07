Sensolus is kanshebber voor de nieuwe trofee “Start-up of the Year” van het Vlaamse exportagentschap FIT. Die bekroont starters die al meteen aan een stevige internationale expansie bezig zijn. Het Gentse Sensolus biedt traceeroplossingen voor de maakindustrie en de afvalverwerking, gebaseerd op het Internet of Things. Ondermeer Airbus gebruikt z’n IoT-trackers, om vliegtuigonderdelen te lokaliseren.