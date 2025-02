Burgers moeten ook kunnen participeren in windenergie op zee, vinden de Belgische energiecoöperaties. Ze nemen daarom deel aan de bieding voor de bouw van windparken in de nieuwe Prinses Elisabethzone voor onze kust. En ze investeren in een bestaand, Belgisch offshore windpark. Daarvoor starten de coöperaties een campagne om 10 miljoen euro op te halen bij de bevolking.