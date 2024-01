De luchthaven in Charleroi krijgt er deze zomer twee Ryanair-toestellen én zes nieuwe bestemmingen bij. De Ierse luchtvaartmaatschappij investeert hiermee 200 miljoen euro in Charleroi. Op Brussels Airport voorziet Ryanair daarentegen geen groei van haar activiteiten. Dat heeft topman O’Leary gezegd tijdens een persconferentie in Brussel. En die ging er rustiger aan toe dan de vorige, want toen kreeg hij van milieuactivisten een taart in het gezicht gegooid.