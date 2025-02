De Franse president Macron kondigt miljardeninvesteringen aan in artificiële intelligentie in Frankrijk. Het geld komt van Franse bedrijven, zoals Orange of Thales. Maar ook van private investeerders van buiten Frankrijk. Maandag en dinsdag vindt in Parijs een internationale top over AI plaats. Honderden bedrijfsleiders en politici uit de hele wereld nemen eraan deel.