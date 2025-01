Het Belgische racemerk Ridley, een dochter van de Belgian Cycling Factory, pakt op VeloFolies uit met een nieuwe fiets die 8,5 watt sneller is dan de competitie. Dat lijkt op het eerste zicht weinig, maar het is het equivalent van één jaar proftraining. De nieuwe Noah-Fast fiets, want zo heet hij, rijdt dit jaar de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Tour de France. Want Ridley is vanaf dit jaar de nieuwe sponsor van Uno-X, de Scandinavische Pro-Tour ploeg.