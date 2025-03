Omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht konden twee jaar geleden gratis hun bloed laten analyseren. Nu blijkt dat de hélft van hen verhoogde waarden heeft van de schadelijke chemische stoffen PFAS. Vooral wie in een straal van 2 kilometer rond de fabriek van 3M woont. Die fabriek produceerde decennialang water- en vuilafstotende PFAS-coatings, maar is daar intussen mee gestopt.