Vanochtend heeft de nieuwe regering-De Wever de eed afgelegd bij de koning. Naast de N-VA – de partij van De Wever – bestaat het kabinet uit CD&V, Vooruit, de MR en Les Engagés. Het zogeheten Arizona-kabinet telt, naast de premier, 14 ministers en geen staatssecretarissen. Geen enkele vrouwelijke minister is vicepremier in de regering-De Wever. We overlopen de ministers met belangrijke economische bevoegdheden.