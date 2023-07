BEKIJK – Regering bereikt pensioenakkoord na nacht onderhandelen

Bij het krieken van de dag lag het er ineens: een akkoord binnen de Vivaldi-regering over de pensioenen. Vorig jaar was er al een pensioenakkoord, maar dat joeg de kosten omhoog in plaats van te besparen. Dus moest van de Europese Commissie het huiswerk opnieuw. In het nieuwe akkoord wordt voor het eerst ooit geraakt aan de perequatie. Het automatisme dat, wanneer de ambtenarenlonen stijgen, de ambtenarenpensioenen in dezelfde mate meestijgen. Ook nieuw is dat wie langer heeft gewerkt dan strikt moet, zijn pensioenbonus in één keer kan laten uitbetalen als hij of zij met pensioen gaat.