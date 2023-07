De Proximus telecomgroep heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor het nemen van een meerderheidsbelang in Route Mobile, een Indiase cloudspecialist. De stichtende aandeelhouders van Route Mobile stappen op hun beurt in Proximus Opal, de holding waarin de Belgische groep met TeleSign al een eigen cloudspecialist in huis heeft. Met Telesign en Route Mobile samen, beschikt Proximus nu over twee sterke en wereldwijd complementaire troeven op het vlak van digitale communicatie.