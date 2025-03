Is er bij BNP Paribas Fortis sinds lang weer een staking op til? Feit is dat de vakbonden tot het einde van het jaar een stakingsaanzegging hebben lopen. Ze zijn boos omdat de bank van plan is een deel van het personeel en de activiteiten van het Client Service Centre uit te besteden aan een dochterbedrijf van Accenture. Dinsdagmiddag heeft het personeel een eerste, symbolische actie gehouden tegen die outsourcing.