BEKIJK – Professor Wirtgen (VUB) over gebuisde stikstofdecreet: ‘Terug naar de tekentafel’

De Vlaamse regering laat onderzoeken wat de juridische oplossingen kunnen zijn na het vernietigende advies van de Raad van State over het stikstofdecreet. Of liever het voorstel van decreet, dat N-VA en Open Vld zonder CD&V hebben ingediend in het Vlaams Parlement. Oplossingen vinden, wordt niet simpel, waarschuwen experts omgevingsrecht. Want de kritiek raakt echt de fundamenten waarop het decreet steunt.