Elf Belgische fabrieken krijgen dit jaar de titel ‘Factory of the Future’. Vijf andere mogen hun bestaande titel verlengen. Sirris en technologiefederatie Agoria belonen deze 16 sites voor hun manier van werken, omdat ze bijvoorbeeld doordacht omgaan met energie en materialen, hun processen digitaliseren of creativiteit bij hun personeel stimuleren. Wij gingen kijken hoe een van de nieuwkomers het aanpakt: Pringles in Mechelen.