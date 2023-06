China zit op koers om de doelstelling van 5 procent economische groei te halen dit jaar. Dat zei de Chinese premier Li Qiang bij de opening van de bijeenkomst van het World Economic Forum in de Chinese havenstad Tianjin. In zijn toespraak sloeg en zalfde hij tegelijk. Hij reikte z’n hand uit naar de bedrijfswereld, maar was hard voor westerse leiders die oproepen om minder afhankelijk te worden van China.