4De havens van Antwerpen en Zeebrugge hebben vorig jaar 2,3 procent meer goederen overgeslagen. Daarmee knoopt Port of Antwerp Bruges na een krimp in 2023 weer aan met groei. Groei die vooral te danken is aan een forse stijging van de containertrafiek. Daardoor is het verlies van een half miljoen containers van en naar Rusland van drie jaar geleden nu volledig gecompenseerd.