Meer dan 1 op de 20 werknemers in ons land kreeg afgelopen jaar z’n ontslag. Da’s het hoogste aantal sinds de coronapandemie en is het gevolg van een soort uitgestelde faillissementenpiek. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Securex. Toch bleef het totale aantal werknemers dat z’n werkgever verliet stabiel, want in onzekere tijden houden we vast aan ons arbeidscontract.