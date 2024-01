BEKIJK – Paul De Grauwe: “Euro is na kwarteeuw nog niet helemaal geslaagd”

Met nieuwjaar vierden we ook een belangrijke verjaardag: die van de euro! Precies een kwarteeuw geleden rolden de eerste eurobiljetten uit de bankautomaten. “Sindsdien blijft de euro ons verenigen”, zegt Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank. “De voordelen van de euro zijn zichtbaar in het leven van elk van ons”. Maar is dat echt zo? Heeft de euro inderdaad zoveel voordeel gebracht? Is de missie van de éénheidsmunt geslaagd, en is hij sterk genoeg voor de komende kwarteeuw? Samen met professor Paul De Grauwe, expert in monetaire integratie, reizen we terug naar oudjaar 1998.