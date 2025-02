Dierenpark Pairi Daiza in Henegouwen gaat morgen opnieuw open na een korte winterstop. Het park begint het nieuwe seizoen met een tentoonstelling van levensgrote dinosaurussen en dieren uit de IJstijd. De blikvanger is een skelet van een grote langnekdino. Miljardair Marc Coucke, die een deel van Pairi Daiza bezit, nam het skelet over van een anonieme koper, die er vorig jaar ruim 6 miljoen euro voor had betaald.