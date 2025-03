“We zullen Wallonië nog nodig hebben voor onze herbewapening” zei N-VA-minister Francken vorige week nog. “Laat maar komen, de Waalse kmo’s zijn er klaar voor”, klinkt het vol zelfvertrouwen over de taalgrens. Onze collega’s van Canal Z trokken naar Thimister – vlak bij Verviers – naar het familiebedrijf Pix Coating, een specialist in precisie-schilderwerk. Want op wapens en militaire voertuigen kun je niet zomaar een verflaagje smeren.