In onze wekelijkse rubriek “Over de Taalgrens” trekken we naar de postsorteercentra in Luik en Charleroi. Die blijven geblokkeerd door vakbondsprotest tegen de voorgestelde reorganisatie bij Bpost. In Vlaanderen is dat niet het geval. “Typisch voor het zuiden”, zo horen we in de reportage van Canal Z. Onze collega’s konden ook postbaas Peeters strikken, die te gast was bij businessclub Cercle de Wallonie-Bruxelles.