In onze rubriek ‘Over de Taalgrens’ blijven we hangen in onze hoofdstad. De collega’s van Canal Z trokken naar de voorzitter van de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel. Hij vindt dat we moeten voorkomen dat de drugsbendes hun misdaadgeld nog kunnen witwassen. Via pizzeria’s bijvoorbeeld, die hun sectorgenoten wegconcurreren en onze economie mee verzieken.