Het Waals-Brabantse Proxistore, gespecialiseerd in online reclame, dient een nieuwe klacht in tegen de Amerikaanse internetreus Google en stapt ook naar het Europees Hof van Justitie. Een Belgische rechter heeft geoordeeld dat 76 miljoen euro van de Amerikaanse internetreus moet worden geblokkeerd omdat-ie reclamecampagnes van Proxistore heeft geblokkeerd. Maar daar is geen reactie op gekomen. Onze Franstalige collega’s gingen maandag bij Proxistore langs, net na de uitspraak van de rechter.