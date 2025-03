Drie Vlaamse AI-experts gaan de Belgische tak leiden van Openchip. Dat is een nieuw chipbedrijf dat de Europese achterstand in AI wil wegwerken. Openchip is een Spaans initiatief met kantoren in verschillende landen. De Belgische afdeling is vandaag opgestart en zal zich focussen op software. Het huist daarom in het Wintercircus, de Gentse hub waar stilaan een ecosysteem van softwarebedrijven groeit.