De gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch vraagt zich af of onze democratie wel in staat is om de nodige hervormingen door te voeren zonder mes op de keel van buitenaf. De regering-De Wever botst nu al op zwaar verzet, terwijl volgens de Nationale Bank nog extra inspanningen nodig zijn om de begroting op orde te krijgen. Wat nu in het regeerakkoord staat zal niet volstaan, vreest de gouverneur.