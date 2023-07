Het is eenzaam aan de top van een bedrijf. Dat ervaren veel ondernemers. Ze geven leiding, dus wordt er van hen verwacht dat zij knopen doorhakken. Vaak in hun eentje en dat weegt door. Twee ondernemers, Natalie Vanderick en Xavier Denis, beiden actief in voeding, hebben daarom hun bedrijven gefuseerd tot “Food Collective: Superstories”. Want niet alleen de bedrijven, ook de ondernemers zélf vullen elkaar uitstekend aan, zo blijkt.