BEKIJK – Onbeperkt Jobstudent helpt jongeren met beperking of ziekte aan studentenbaan

Een studentenjob te pakken krijgen, is vaak heel moeilijk voor jongeren met een chronische ziekte of een beperking. De organisatie Onbeperkt Jobstudent helpt hen daarbij en wil dit jaar 100 Vlaamse jongeren aan een studentenjob op maat helpen. Mits de juiste ondersteuning kunnen ze een verrijking zijn voor de arbeidsmarkt. Dat stelt ook verzekeraar AG Insurance vast, die momenteel vijf jobstudenten met een beperking in dienst heeft.