Ondanks Russische aanvallen op de energie-infrastructuur blijft Oekraïne fors investeren in duurzame energie. DTEK, het grootste private energiebedrijf van het land, pompt 450 miljoen euro in de uitbreiding van een windpark aan de Zwarte Zee. Het moet het grootste windpark van Oost-Europa worden. DTEK slaat hiervoor de handen in mekaar met de Deense fabrikant van windmolens Vestas.