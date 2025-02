Premier Bart De Wever vertelde donderdagmiddag in de Kamer dat hij vrijdag belt met de Oekraïense president Zelensky, met de belofte dat Europa alleen een door Oekraïne aanvaarde vrede met Rusland zal steunen. Dat is ook waar Vitali Klitschko voor pleit bij zijn bezoek aan Brussel. De populaire burgemeester van Kiev is een politiek zwaargewicht in zijn land. Onze redactie kon hem interviewen.