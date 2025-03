BEKIJK – Nutstunnel onder Schelde verbindt linker-en rechteroever voor stoomuitwisseling

In de Antwerpse haven wordt een nutstunnel van bijna 1,3 kilometer onder de Schelde gegraven. Via die tunnel kan de industrie op de rechteroever aansluiten op het al bestaande stoomnet op de linkeroever. Dankzij de stoom, afkomstig van afvalverbrandingsovens, kunnen bedrijven minder gas verbruiken en dus minder CO2-uitstoten. Chemieconcern Evonik is het eerste bedrijf op de rechteroever dat zich aan het stoomnet gaat vastkoppelen.