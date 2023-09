Ons land heeft nu een eigen fabriek waar ingezamelde petflessen worden gerecycleerd tot grondstoffen, waarmee dan nieuwe plastic flessen worden gemaakt. Tot op heden gebeurde dat in het buitenland, voornamelijk in de buurlanden. De nieuwe fabriek staat in Couillet, nabij Charleroi. Het is een joint venture tussen afvalverwerker Veolia en Sources Alma, een van de grootste bottelaars van Europa en marktleider in Frankrijk en België. De bouw van de recyclagefabriek heeft 45 miljoen euro gekost.