Jarenlang waren het concurrenten, maar op 1 januari zijn het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis officieel gefuseerd. De in totaal zes campussen van de nieuwe groep, in Aalst, Asse, Geraardsbergen, Wetteren en Ninove, opereren voortaan onder de naam AZORG. En, met jaarlijks zowat 1 miljoen consultaties, wordt dat in één klap het op twee na grootste ziekenhuis van Vlaanderen. Door de fusie krijgt de groep ook meer middelen om de komende jaren flink te investeren.