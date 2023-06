Topman Nicolas Saverys verdedigt in Trends Talk dit weekend zijn plan om gastankerrederij Exmar van de beurs te halen. De verplichte transparantie die bij een beursnotering hoort, is volgens hem een hindernis om goeie zakelijke deals te sluiten of grote investeringen te doen. En zijn uitkoopbod van dik 11 euro per aandeel vindt hij fair.