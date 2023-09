In Lokeren, in het gebouw waar vroeger de drukkerij van DPG Media zat, zijn het nieuwe hoofdkantoor en demo-magazijn in gebruik genomen van Movu Robotics, een dochter van rekkenspecialist Stow Group. Movu Robotics houdt zich bezig met magazijnautomatisering, bestaat amper twee jaar, maar groeit razendsnel. Meer en meer bedrijven schakelen robots in, omdat ze geen order pickers meer vinden en de lonen snel stijgen.