Modulaire woningen kunnen een belangrijke rol spelen bij de modernisering van de sociale huisvesting in Vlaanderen. In Zaventem gebruiken ze zulke woningen nu als tijdelijke verblijfplaats tijdens renovatiewerkzaamheden. Maar modulair bouwen is een prima procédé om sneller definitieve sociale woningen uit de grond te stampen, als de vergunningsprocedures tenminste gesmeerd lopen.