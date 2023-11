Microsoft lijkt de grote winnaar te zijn van een chaotisch weekend bij Open AI. Het bedrijf achter de chatbot ChatGPT zette z’n CEO Sam Altman aan de deur. Altman zou té comemrcieel denken en daarbij de grenzen van de ethiek opzoeken. Maar voor Microsoft is dat geen bezwaar: de techreus haalt Altman en een groot deel van zijn collega’s in huis. En dus ook hun waardevolle kennis over A.I.