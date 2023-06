BEKIJK – Megadeal SD Worx: “De investeringen worden steeds groter en groter”

Het hing al even in de lucht en nu is het ook officieel: CVC, een van de vijf grootste private equitybedrijven ter wereld, neemt een minderheidsbelang van 22,5 procent in de Antwerpse HR-dienstverlener SD Worx. Tot nog toe groeide SD Worx op eigen kracht op een behoorlijk indrukwekkende manier. Dit jaar zal het de kaap van 1 miljard euro omzet ronden. Maar voor de volgende stap in zijn groei is het kapitaal van CVC zeer welkom én zijn expertise, ondermeer om SD Worx binnen drie tot vijf jaar klaar te maken voor een beursgang.