Het aanbod van Belgische wijn in onze supermarkten is nog altijd erg beperkt. Maar de vraag ernaar stijgt. Retailers gaan daarom nauwer samenwerken met Belgische wijnbouwers. De sector groeit jaar na jaar, maar is nog altijd erg klein in vergelijking met die van wijnlanden als Frankrijk of Italië. Van volume moeten Belgische wijnbouwers het niet hebben. Dus gaan ze op zoek naar andere manieren op zich te onderscheiden.